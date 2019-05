Grugliasco, conto alla rovescia per l’inaugurazione del Penelope Beach

Spostato a domani sera a causa del maltempo, l’appuntamento vedrà la location di corso Allamano ospitare, per tutta l’estate, l’amato "Sabato adulto" del Different Club

Conto alla rovescia per l’attesa inaugurazione del Penelope Beach di Grugliasco: spostato a domani sera a causa del maltempo dello scorso weekend, infatti, l’appuntamento vedrà la splendida location di corso Allamano ospitare, per tutta l’estate, l’amato “Sabato adulto” del Different Club di corso Vittorio Emanuele II dedicato alla “Generazione Over 30“. La cui serata introduttiva sarà affidata, naturalmente, al celebre Roberto Di Crescenzo di “Torino nel mondo“, e prevedrà, a partire dalle 21, un susseguirsi di ottimi cocktail, un ricco apericena e molteplici scelte sonore, declinate in: una Area 1, con musica commerciale e revival; e una Area 2, con salsa, bachata, merengue e reggaeton. La musica ideale per godere, dunque, di un meraviglioso locale a cielo aperto impreziosito dalla presenza di una piscina e spazi ampi e dalla luce delle stelle.