Grugliasco: è morto Marcello Merola, responsabile della Protezione Civile in prima linea contro il Covid

Grugliasco piange Marcello Merola, responsabile della Protezione Civile scomparso all’età di 56 anni a causa di un arresto cardiaco. Merola si trovava in casa, a borgata Paradiso, dove svolgeva anche il ruolo di custode della scuola media Levi. Lascia i due figli Marco e Massimiliano.

IL COMUNE DI GRUGLIASCO LO RICORDA SU FACEBOOK:

“La morte di Marcello Merola – afferma Roberto Montà, sindaco di Grugliasco – è una ferita per tutta la comunità grugliaschese, per i familiari, per i dipendenti e per i 150 tra volontari della Protezione civile e della Città che coordinava con passione, serietà, impegno e professionalità. Sempre pronto a mettersi in gioco per la nostra gente. Da oltre 30 anni al servizio del Comune. In questi mesi ha gestito l’emergenza sanitaria in maniera egregia, quotidianamente senza risparmiarsi. Un abbraccio ai familiari e ai suoi due figli ai quali cercheremo di stare vicini. Grazie Marcello”.

“Ci ha lasciato il nostro amico e instancabile dipendente Marcello Merola di soli 56 anni – dice l’assessore alla protezione civile Raffaele Bianco –. La sua figura era “grande” tanto la sua umanità, la sua voglia di far bene al prossimo e di lavoratore instancabile, doti rare che sono servite a tanti, soprattutto nel lavoro che svolgeva con passione nella Protezione civile di Grugliasco, dove prestava servizio da tanti anni. Fino a ieri ha coordinato la distribuzione delle ultime mascherine della Regione per i nostri concittadini. Ha messo in sicurezza la Città e se n’è andato. Un lavoro silenzioso, che molte volte non appare, ma che è stato svolto generosamente in questi mesi di emergenza e si è rivelato fondamentale per aiutare tutti i nostri cittadini”.

I funerali si celebreranno sabato mattina 6 giugno, alle 9,30, presso il Parco Falcone e Borsellino (retro fermata ferroviaria) o, in caso di pioggia, nella chiesa di Santa Chiara, in via Vandalino 49, a Borgata Paradiso di Collegno.