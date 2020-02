In fiamme nella notte una catasta di bancali in legno depositati all’esterno di un’azienda a Grugliasco. Il grande incendio sta ancora impegnando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di tutta l’area ‬coinvolta.

Le fiamme sono visibili anche a distanza. Dal rogo si sta propagando un intenso fumo che sta appestando l’aria in tutta la zona circostante. Non risultano feriti o intossicati in conseguenza dell’incendio.