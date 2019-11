Grugliasco, lo spettacolo “Torino/Lione. La nuova musica interterrestre” al teatro Le Serre

Un sabato sera nel segno della musica al teatro Le Serre di Grugliasco in via Lanza 31. Dalle 21:30, per la nuova stagione teatrale del Cirko Vertigo, va infatti in scena lo spettacolo “Torino/Lione. La nuova musica interterrestre”.

Sul palco gli ensemble Folkestra e Folkloro con la partecipazione degli Antiquarks. Nessun accenno all’annosa questione della Tav, quanto piuttosto un omaggio a due città e culture molto simili come quelle di Torino e di Lione, rispettivamente capoluoghi del Piemonte e della regione francese della Rhone- Alpes.

Il folk si mescola alle tendenze musicali più nuove e moderne grazie all’apporto degli Antiquarks, con il loro paesaggio sonoro che si rifà ai ritmi africani, caraibici, orientali e latinoamericani mettono insieme la tradizione con l’innovazione. Un incontro in musica verso territori inesplorati o comunque poco battuti. Tutte queste contaminazioni si mettono al servizio di un’orchestra nata in Piemonte formata da trenta elementi con l’aggiunta di un coro. Il risultato dell’unione ha esiti davvero poco prevedibili, non resta che farsi trascinare dalle emozione della musica con le sue suggestioni piene di colori.

Un autentico crocevia di diverse culture. Niente acrobazie, almeno per questa sera, se non quelle degli strumenti alla ricerca del giusto equilibrio tra mondi diversi e distanti, almeno in apparenza (il biglietto costa 15 euro, ridotto 12).