Il malvivente non si è fermato al controllo antidroga e gli agenti, per fermarlo, hanno sparato alle gomme senza successo

Far west nel pomeriggio a Grugliasco: un uomo a bordo di un’auto non si è fermato all’alt dei poliziotti e ha provato a travolgerli. Gli agenti hanno risposto con dei colpi di pistola verso le gomme dell’auto, senza però riuscire a fermare la corsa di quest’ultima.

E’ caccia all’uomo, ancora in fuga, per Torino e dintorni: è a bordo di una Seat Ibiza. Gli agenti, in borghese, erano impegnati in un controllo anti-droga, probabilmente motivo per il quale il malvivente si è dato alla fuga.