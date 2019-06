Grugliasco, tentano di rubare due racchette da tennis: arrestati tre turisti francesi

A Rosta in manette tre ladri di elettrodomestici

Carabinieri in azione

Turisti con la mano lunga. Tre francesi di 23, 25 e 41 anni, in vacanza in Italia, sono stati arrestati perché sorpresi a rubare due racchette da tennis all’interno dello store Decathlon di Grugliasco.

Nella stessa giornata sono state arrestate altre quattro persone. In manette un italiano di 23 anni che stava ripulendo un camper parcheggiato in strada a Collegno; a Rosta, invece, i carabinieri di Alpignano hanno arrestato in flagranza di furto tre marocchini, regolari sul territorio nazionale, intenti a rubare dall’Ecocentro numerosi elettrodomestici, cellulari e utensili da cucina.