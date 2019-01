Grupo Antolin chiude i battenti e manda a casa i 40 dipendenti

«Dal primo gennaio sono ufficialmente disoccupata». Con questo laconico messaggio una lavoratrice ha commentato la chiusura dell’ennesima azienda sul territorio, lamentandosi sia con il sindacato, sia per il fatto che non se n’è praticamente parlato sino ad ora, quando ormai è troppo tardi.

Infatti, da inizio anno, il Grupo Antolin ha chiuso i battenti della sua sede di Pinerolo in viale Primo Maggio 13, nella zona industriale Porporata, lasciando senza occupazione e senza prospettive una quarantina di lavoratori.

Antolin è un gruppo spagnolo, che si è affermato sul mercato mondiale tra i fornitori dell’industria dell’auto ed era sbarcato a Pinerolo acquisendo la Crs srl. Specializzato nello stampaggio, nell’estrusione e nella termoformatura di componenti in termoplastico per interni auto, ha tra i suoi clienti diverse aziende di primo piano, dalla Volkswagen alla Citroën, passando ovviamente per Fca.

E proprio il rallentamento della produzione italiana di Fca potrebbe aver pesato sulla scelta aziendale di chiudere lo stabilimento di Pinerolo e preservare invece quello di Caserta, nel Comune di Calvi Risorta, dove sono stati trasferiti dei macchinari.

La notizia non è comunque un fulmine a ciel sereno, per i lavoratori, in buona parte interinali, perché, dall’estate, hanno visto svuotarsi inesorabilmente lo stabilimento di Pinerolo e assottigliarsi sempre più, fino a svanire, le loro possibilità di conservare il posto di lavoro.