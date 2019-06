Il nuovo gruppo di cammino per rilanciare Barriera Lanzo

Si sono conosciuti lo scorso 9 giugno, in occasione della settima edizione di “In cammino nei parchi”, e da quel momento non si sono più lasciati. Gli anziani residenti del quartiere Barriera Lanzo, grazie all’aiuto del dipartimento di prevenzione dell’Asl Torino, hanno fondato un nuovo gruppo di cammino che oggi può contare una ventina di adepti, con tanto di gruppo WhatsApp per rimanere al passo con i tempi e tenersi informati sugli appuntamenti. Come detto il grosso del lavoro lo ha fatto l’Asl che, tra le varie mansioni, si occupa anche dell’attività motoria della terza età. «I partecipanti – racconta Dario Vernassa, dal dipartimento – si sono resi autonomi quasi subito. Tanto che dopo quel weekend di giugno hanno continuato a incontrarsi per camminate nel quartiere».

Dalla periferia nord della Circoscrizione 5 fino a Venaria. Sull’esempio di altri gruppi di cammino, di recente inaugurazione. Come quelli di piazza d’Armi, del parco del Valentino e di corso Vercelli. Senza scomodare realtà attive da anni come il gruppo di Pietra Alta. Così anche Barriera Lanzo si è costituita “gruppo di cammino” con passeggiate salutari, per tenersi sempre in forma, e attività di educazione fisica all’aperto. Tra ginnastica e chilometri percorsi, per contrastare la solitudine e trovare nuova gioia e stimoli nel vivere. Il tutto, ovviamente, a seguito di un controllo dal medico di base. Quanto mai opportuno vista l’età. «A settembre riprenderemo con gli incontri – continua Vernassa – e poi lasceremo che le persone si organizzino da sole. Come abbiamo sempre fatto con gli altri gruppi».