GRUPPO RE.VIN- SERRAMENTI, INFISSI E MOBILI TORNANO NUOVI CON SOLUZIONI PER OGNI PROBLEMA

Come riportare a nuova vita i vostri infissi e serramenti. Come ridare sprint ai vostri mobili. E come arredare al meglio negozi e uffici, ma anche trovare le soluzioni più funzionali in casa puntando sugli armadi a muro? La soluzione è una sola: il Gruppo RE.VIN, con il suo laboratorio di Cumiana e lo showroom di Piossasco.

Un’azienda che vanta esperienza ventennale nel campo della falegnameria e della verniciatura, nella lucidatura e laccatura di mobili, ma soprattutto infissi e serramenti. Un gruppo di professionisti altamente specializzati, guidati dal signor Francesco, che sa come riportare allo bellezza di un tempo porte, finestre e molto altro. Verniciatura di mobili, infissi e serramenti in legno, alluminio, PVC e laminato, ma anche modifiche di mobili già esistenti, con trasporto e montaggio garantiti. Convenienza, puntualità, ma soprattutto eccellenza.

Gruppo RE.VIN, via Torino 87 Piossasco (Showroom), strada Cappella Verde 42 Cumiana (laboratorio).

Telefono: 011.9041493, 393.9631138.

Orario: 8.30-12.30, pomeriggio su appuntamento da lunedì a venerdì.