Gtt, in funzione le due nuove fermate della linea 2 in corso Lecce

In prossimità di via Giacomo Medici

Garantiranno la completa accessibilità a tutti i passeggeri le due nuove fermate della linea 2 realizzate da GTT su corso Lecce in prossimità di via Giacomo Medici e in funzione da oggi. Percorsi tattili e scivoli che corredano le nuove banchine consentiranno anche alle persone con disabilità di raggiungerle più facilmente.

L’intervento, che ha visto anche il posizionamento di transenne lungo il lato parcheggio e la posa delle pensiline, assicura ora un idoneo collegamento pedonale all’incrocio semaforizzato e, nel contempo, migliora i tempi di percorrenza degli autobus della linea 2 consentendo altresì l’interscambio con i mezzi della 13.

Le nuove fermate sostituiscono quelle attualmente presenti in corso Lecce angolo via Rosalino Pilo e via Nicola Fabrizi, che non erano accessibili alle persone con disabilità.