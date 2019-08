Entro il 9 settembre i 74 mezzi nuovi saranno in funzione

Da oggi (lunedì 26 agoto) sono in circolazione a Torino 11 nuovi bus Gtt. Lunghi 12 metri e con la livrea giallo-blu, percorrono la linea 56. L’obiettivo è mettere in funzione i nuovi mezzi – in totale sono 74 – entro il 9 settembre.