Gtt presenta i 41 nuovi autobus extraurbani Iveco Crossway [LE FOTO]

Sono stati presentati, oggi, i 41 nuovi autobus Iveco Crossway, con motorizzazione Euro 6 e garanzia completa di 5 anni, che saranno impegnati principalmente sulle linee di Alba, Ivrea e Rivarolo. Un investimento da 9 milioni di euro, finanziato per il 50% dalla Regione Piemonte e per il 50% da Gtt.

Come riferisce Gtt, “i nuovi veicoli Iveco rappresentano un’evoluzione dei classici veicoli per il servizio extraurbano, soprattutto perché – sull’esempio dei mezzi urbani – hanno il pavimento ribassato senza gradini, in modo da facilitare la salita e la discesa dei passeggeri”.

Sono capaci di trasportare 45 persone sedute e 32 in piedi, inoltre un posto è “dedicato alle carrozzine delle persone con disabilità motoria. Per l’accesso delle carrozzine gli autobus sono dotati di pedana manuale. Le vetture sono dotate di aria condizionata e impianto di videosorveglianza a circuito chiuso”.

“I Crossway – spiega l’azienda – sostituiranno autobus a motorizzazione diesel Euro 2. Rispetto ai bus con classificazione “Euro 2” permetteranno la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 98%, del particolato dell’88% e del biossido di carbonio (CO2) del 22%. Inoltre un risparmio di carburante pari al 21,6 %. Grazie agli ultimi acquisti di bus sia urbani sia extraurbani, tra cui i nuovi Iveco Crossway, l’età media della flotta Gtt scenderà sotto gli 11 anni”.