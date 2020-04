Guanti, mascherina e…machete: arrestato il rapinatore di Madonna di Campagna [VIDEO]

Minacciando i dipendenti alla cassa, aveva effettuato due colpi in un supermercato e in una farmacia

Un pluripregiudicato è stato sottoposto a fermo dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna per aver commesso due rapine: una, consumata il 14 aprile, presso un supermercato di via Borgaro 114 e l’altra, il 15 aprile, presso una farmacia sita in corso Potenza 92. L’autore, munito di mascherina chirurgica, si serviva un grande machete per intimorire il malcapitati commessi, costretti così a consegnare il denaro.

Nel primo episodio, dopo aver atteso il proprio turno, osservando la consueta fila all’esterno degli esercizi commerciali, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla normativa inerente l’emergenza sanitaria, il malvivente è entrato all’interno del supermercato e, estratto il machete da una busta per la spesa, si è fatto consegnare l’incasso.

Il giorno seguente, stanco di mettersi in fila, si è presentato in farmacia simulando di essere invalido con tanto di stampella al seguito. Entrato nel negozio, ha estratto dallo zaino il machete e, minacciando la farmacista, ha asportato circa mille euro dalla cassa.

Grazie alla visione delle immagini e agli elementi raccolti sul territorio, oggetto di controlli incrociati, gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna si sono messi sulle tracce di un pluripregiudicato senza fissa dimora, attualmente ospite di un uomo corpulento abitante in zona. Quest’ultimo è statoindividuato a volto scoperto, in compagnia del rapinatore, dalle immagini delle telecamere di un supermercato.

I servizi di osservazione sul territorio hanno permesso di identificare l’uomo corpulento e di individuarne l’abitazione, ove è stato rintracciato il rapinatore: si tratta di un uomo italiano di 48 anni (R.V.), con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Nel corso della perquisizione, venivano sequestrati una serie di oggetti inerenti le rapine commesse.

In particolare: una busta della spesa di tela plastificata di colore bianco con impresso il n. 25, nonché il logo della nota catena di supermercati, ove era stata celata l’arma, una camicia in jeans a manica lunga, un foulard a fantasia utilizzato per coprire i tatuaggi sul collo, un paio di scarpe antinfortunistiche di colore blu con rifiniture gialle riconducibili alla rapina perpetrata presso il supermercato IN’S di Via Borgaro 114 in data 14 aprile, un machete e uno zaino di colore nero con all’interno lo stemma della bandiera del Regno Unito, riconducibili alla rapina perpetrata presso la farmacia sita in corso Potenza 92.