Guanti e mascherine: «Apriamo il 18»

Da Salamon a Peola, tutto pronto per il via: «Saremo le vere star di Artissima»

Fa male il pensiero che per tutto questo tempo, quello del lockdown s’intende, opere di immenso valore siano rimaste chiuse fra quattro mura, senza luce e soprattutto senza pubblico. L’arte priva di fruitore non esiste, muore, si spegne, smette di vivere. Ma forse la luce fuori dal tunnel è vicina e se la maggior parte dei musei aprirà ufficialmente solo il 2 giugno, le gallerie torinesi, “negozi al dettaglio” di meraviglie, sono pronte ad alzare le serrande già dal 18 maggio e a rimettere in moto un mercato importante, il più bello che ci sia. Senza contare che le gallerie rappresentano un’ottima opportunità per scoprire mostre.

Prima però, meglio indossare guanti, mascherine e armarsi di sana pazienza per via degli ingressi contingentati. «Non ci sono ancora regole definitive anche se abbiamo avuto anticipazioni dall’Angamc (Associazione nazionale gallerie d’arte moderna e Contemporanea, ndr) – fanno sapere dal Tag, Torino Art Galleries, l’associazione che riunisce una quindicina di gallerie d’arte cittadine -. Speriamo di inaugurare alcune nuove mostre a giugno con le nuove normative e modalità a scaglioni e eventuali prenotazioni da parte dei visitatori». E aggiungono: «Il lockdown ha “sospeso” il mondo dell’arte per tutto questo tempo ma ci ha anche permesso di riflettere e di sviluppare nuove considerazione sulla fruizione del digitale e dell’online».

Pronta a ripartire la Galleria Peola di via Della Rocca 29: «Sto seguendo passo passo le direttive divulgate dall’Angamc in vista della riapertura – spiega Alberto Peola -. Sto disinfettando i locali e ho comprato guanti e mascherine da dare in dotazione a chi non li avesse. Ovviamente faremo entrare un paio di persone alla volta e faremo attenzione a tutto. Dal 18 continuerà la bella mostra dedicata a Giuseppe Mulas e il prossimo obiettivo è Artissima. Se si farà, ed è probabile che sarà così, punterà molto, ovviamente, sull’Italia e su noi locali».

Si parlerà, invece, di Matisse e della sua “Joie de vivre” alla Galleria Elena Salamon di piazzetta IV Marzo: «La mostra adesso on line sarà finalmente inaugurata. Si tratta di un’esposizione importante cui teniamo molto, per questa ragione ci stiamo preparando con molta cura soprattutto dal punto di vista della sanificazione dell’ambiente e del distanziamento». Tanta voglia di ricominciare anche in corso Moncalieri 3, alla Galleria del Ponte dove «speriamo di inaugurare presto una mostra – dicono – il 18, se le cose non cambieranno, apriremo in tutta sicurezza con guanti, mascherine, disinfettanti. E poi dopo circa venti giorni saremo pronti per uno dei nostri vernissage».

Il 18 riaprirà i battenti anche la Galleria Pirra di corso Vittorio Emanuele. Naturalmente, con le precauzioni del caso. «Riapriremo con i nostri artisti, è impensabile adesso organizzare mostre. Per quelle ne riparleremo a settembre» sostiene la titolare Daniela Pirra. Che aggiunge: «Noi lavoriamo anche con l’estero, con la Cina e con gli Stati Uniti. In Cina sono tornati alla normalità, c’è voglia di iniziare, c’è interesse. Invece negli Stati Uniti è tutto completamente fermo. Nessuna richiesta di opere d’arte».

Più prudente Raffaella De Chirico della galleria omonima che aprirà i due spazi espositivi, quello di via Cervino 18b e quello di via Giolitti 52, il 18 maggio, «ma solo su appuntamento». Poi, «il 21 – anticipa – inaugureremo la personale di Paolo Leonardo, senza un vero e proprio vernissage».