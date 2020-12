Guanti monouso e giocattoli “pericolosi”, oltre 1 mln di articoli sequestrati a Torino

Vendeva guanti monouso non a norma, giocattoli ed altri articoli per la casa, tutti irregolari e sprovvisti delle informazioni necessarie. E’ quello che accadeva in un minimarket del quartiere Aurora, a Torino: il titolare, 40enne di origini asiatiche, è stato denunciato per frode in commercio e per aver violato le regole principali di sicurezza.

L’operazione è stata fatta dalla Guardia di Finanza. Gli articoli, già sugli scaffali e pronti alla vendita, avevano marchio di conformità CE contraffatto o assente. In totale sono circa un milione gli articoli sequestrati.