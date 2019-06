Guardia di finanza in festa: negli ultimi 12 mesi recuperato un miliardo e mezzo

Più di un miliardo e mezzo di imposte evase, oltre trecento milioni di euro di Iva recuperati in Piemonte nell’ultimo anno: sono i numeri, senz’altro ragguardevoli, snocciolati dalla Guardia di Finanza regionale durante la festa per il 245mo anniversario della fondazione, tenuta in mattinata nel piazzale della caserma Emanuele Filiberto.

In particolare, gli uomini della guardia di finanza nel corso degli ultimi 12 mesi hanno scoperto ben 1126 imprese fantasma e smascherato 86 frodi internazionali sull’Iva messe in atto da altrettante aziende.

Come spiegato dai finanzieri nel corso della loro illustrazione, una delle attività principali del loro lavoro d’indagine ha avuto per committente la Corte dei Conti, che ha richiesto 140 accertamenti per danni all’Erario. Circa 350 persone sono state segnalate alla procura, per danni quantificabili in oltre 90 milioni di euro.