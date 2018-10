Guasto alla rete, blackout Vodafone a Torino e in tutto il Piemonte

Sei utente Vodafone? Probabilmente non riuscirai a leggere subito questo articolo. In tutto il Nord Ovest e in particolare nel Piemonte, infatti, la rete è stata interessata da un guasto che ha provocato un black-out su vasta scala nella telefonia mobile.

Il problema è presente in mattinata a Torino e in tutta la regione. Migliaia le telefonate al servizio clienti per segnalare il problema, con i relativi disservizi di rete. Dalla centrale operativa di Vodafone hanno fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto segnalato da numerosi utenti, in alcune aree della regione il blackout è esteso anche alla rete fissa. Dai rilievi del gestore telefonico, il guasto alla rete è cominciato già in piena notte.