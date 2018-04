Per consentire l'intervento di riparazione, via Antonelli e via Finanza sono state chiuse al traffico

Grossa perdita d’acqua, questa mattina, in via dei Martiri a Nichelino (Torino) per un guasto alle tubature della rete Smat. E’ accaduto nel tratto compreso tra via Antonelli e via Finanza. Diverse abitazioni sono rimaste senz’acqua.

TECNICI SMAT SUL POSTO PER RIPARARE IL GUASTO

Sul posto, con i tecnici della Smat, anche gli agenti della polizia municipale. Per consentire l’intervento di riparazione delle tubature, via Antonelli e via Finanza sono state chiuse al traffico.