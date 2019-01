Guasto a una conduttura idrica, voragine in strada a Venaria [FOTO]

Un guasto a una conduttura della rete idrica ha provocato l’apertura di una voragine questa mattina a Venaria, in viale Buridani, all’altezza dell’intersezione con via Goito. Un tubo dell’acqua si è piegato e questo ha determinato il cedimento di un tratto di strada.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso il viale al traffico per consentire l’intervento di riparazione eseguito dai tecnici specializzati di Smat e di Vera Servizi.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo della sede stradale: per fortuna nel momento del cedimento non transitava nessuna autovettura su quel tratto di viale Buridani. La squadra di vigili del fuoco ha verificato, inoltre, che non ci fossero condutture di gas coinvolte.