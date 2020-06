Guasto a un convoglio, metropolitana bloccata per due ore e mezza

Disagi nei trasporti in mattinata a Torino a causa di un guasto a un treno della linea 1 che ha bloccato per circa due ore e mezza la circolazione dei convogli della metropolitana cittadina.

Il problema si è verificato intorno alle 8.30 tra le fermate Bernini e Porta Nuova e ha interessato un treno su cui non viaggiavano passeggeri, rimasto bloccato in galleria. Gtt è stata costretta a fermare gli altri treni e ha messo in piedi un servizio sostitutivo tra le due fermate attraverso bus in superficie.

Nessun problema, invece, per i treni tra Paradiso e Bernini e tra Porta Nuova e Lingotto. Il guasto al convoglio bloccato è stato riparato dai tecnici intorno alle 11 e la situazione è tornata progressivamente alla normalità.