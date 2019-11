Guerra dei monopattini, lascia il comandante dei vigili urbani di Torino, Emiliano Bezzon. Il capo della municipale si è dimesso questa mattina dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla regolamentazione dell’uso dei monopattini. Il comandante ha comunicato la sua decisione con una mail inviata ai dipendenti del corpo di polizia municipale torinese.

IL TESTO DELLA MAIL

“Gentili colleghe, cari colleghi, oggi sarò brevissimo. Voglio solo comunicarvi che ho appena protocollato la lettera con cui ho rimesso nelle mani della sindaca il mio incarico di comandante del corpo di polizia municipale di Torino“, ha scritto Bezzon nella missiva indirizzata ai civich.

LE MULTE PER I MONOPATTINI

Il comandante dei “caschi bianchi” era finito nel mirino della giunta comunale pentastellata per le salatissime multe comminate a chi si muoveva in città a bordo di monopattini, mezzi equiparati a motocicli e dunque sanzionati perché sprovvisti di targa e privi di libretto di circolazione.

LE CRITICHE ALL’ASSESSORE LAPIETRA

Un vero e proprio smacco per l’assessora Maria Lapietra, che da tempo sta spingendo per promuovere la micromobilità. E che lo stesso Bezzon, in una recente intervista, ha in qualche modo criticato per i ritardi nel regolamentare la sperimentazione del nuovo mezzo di trasporto.

APPENDINO NE PARLERA’ IN CONSIGLIO

La sindaca Chiara Appendino, che sul tema non si è mai espressa, ha annunciato che ne parlerà oggi a margine del Consiglio comunale. Non è escluso comunque che la prima cittadina possa incontrare il dimissionario comandante della municipale prima dell’inizio dei lavori della Sala Rossa.

LA SOLIDARIETA’ DELLA LEGA

Intanto Bezzon ha incassato la solidarietà della Lega. Il comandante ha attaccato il capogruppo della Lega al Comune di Torino, e assessore regionale alla Sicurezza della giunta Cirio, Fabrizio Ricca, “si dimette e paga di tasca propria l’aver fatto rispettare il codice della strada, compito che fa parte del suo lavoro, e di non essersi piegato a una narrazione meramente politica che parlava di monopattini e mobilità alternativa senza essersi minimamente preoccupata di adeguare le norme a queste buone intenzioni”.

“LITI MAGGIORANZA SCARICATE SUI VIGILI”

Per l’esponente del Carroccio “è preoccupante che a pagare le spese delle liti interne alla maggioranza, e alla scarsa capacità di concretizzare le proprie fantasie, sia la Polizia Municipale che ha la sola colpa di aver fatto rispettare regolamento della stessa città”.

FREGOLENT: APPENDINO SBAGLIA PURE SUI MONOPATTINI

“Con le dimissioni del comandante della polizia municipale di Torino, dopo Giordana, Montanari, Pasquaretta solo per citare alcuni nomi, si allunga ancora la lista delle persone che hanno dovuto lasciare l’incarico a causa della malafede e dell’incompetenza di Chiara Appendino” è invece il commento della parlamentare torinese di Italia Viva, Silvia Fregolent.

SINDACO GOVERNA SUI SOCIAL

“Anche sui monopattini il sindaco ha preteso di governare la città sui social, promettendo strabilianti sperimentazioni per la mobilità green, senza però definire regole chiare per l’utilizzo e con il suo assessore alla Mobilità che invitava addirittura i vigili a non far rispettare le leggi – conclude la Fregolent -. Questo disastro ha sempre lo stesso nome ma ancora una volta sono i cittadini ed i suoi dipendenti a pagarne le conseguenze”.