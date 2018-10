Guerra della sosta al mercato. «Non abbiamo più posteggi»

Gli ambulanti in rivolta: «No alle strisce blu, il Comune non ci aiuta»

«Almeno 20 banchi se ne sono andati negli ultimi due anni». A ribadire la situazione di crisi in cui versano i mercati cittadini è Armando Fantino, il coordinatore del mercato di corso Svizzera. E se i problemi comuni riguardano la concorrenza impari coi grandi supermercati e il commercio via web, in questo caso a influire negativamente sulle rendite degli ambulanti sembra essere anche la mancanza di parcheggio. Un problema presente da tempo sul tavolo del Comune che a fine anno dovrebbe trovare finalmente una soluzione con l’inserimento delle strisce blu nel quartiere Campidoglio.

Gli abitanti hanno anche presentato 950 firme per chiedere più posti auto e tra i firmatari c’è anche Armando Fantino che non ha proprio digerito la recente installazione di tre colonnine Bluetorino per le auto elettriche in corso Svizzera. Il servizio non è ancora stato attivato e lo spazio, marcato con le strisce gialle, corrisponde circa a quattro posti auto. «Sembra che il Comune voglia prenderci in giro – protesta il coordinatore del mercato -. Meno parcheggio equivale a dire meno clienti, e considerando la crisi del mercato unita alle tante proteste dei residenti che non sanno dove mettere l’auto, sembra davvero assurdo togliere ulteriori posti liberi in questo modo. E per di più il servizio non è ancora stato attivato».

Per avere i nuovi parcheggi in corso Svizzera si dovrà attendere il ricompattamento del mercato che avverrà presumibilmente in primavera. «Entro fine anno il Comune farà il bando per l’assegnazione degli stalli a rotazione ai mercatali – spiega il presidente della circoscrizione Quattro, Claudio Cerrato – e solo allora si potrà decidere di compattare il mercato e istituire un’area destinata a parcheggio».