Guerra in Siria, censurata pagina dei Giovani Dem del Piemonte

Dopo le pagine gestite da gruppi di estrema destra, tocca ora alla sinistra moderata. La pagina Facebook dei Giovani Democratici del Piemonte è stata oscurata dai gestori del social di Zuckerberg. Il motivo? Lo stesso per le quali sono state tacitate le pagine “neofasciste”: i messaggi di solidarietà al popolo curdo e di condanna all’operazione militare turca in Siria del Nord.

A denunciarlo, attraverso una nota diffusa sui social dal gruppo Giovani Democratici di Torino, sono proprio i curatori della pagina. “In data 23 ottobre la pagina dei Giovani Democratici del Piemonte è stata oscurata da Facebook. Nessuna spiegazione, nessun post incriminato. Abbiamo solo un bottone per appellarci, ma chissà come andrà a finire”, si legge nello scritto dei giovani dem.

“Noi non sappiamo cosa potrebbe aver causato il ban; se a qualcuno ha dato fastidio il nostro supporto al popolo curdo, se non è piaciuta la nostra richiesta di un intervento serio e immediato da parte del governo italiano e dell‘Unione Europea in Siria, se non è piaciuta la nostra volontà di non voltarci dall’altra parte di fronte alle disuguaglianze e alle ingiustizie che percorrono il mondo e nelle quali la nostra generazione è immersa”, si chiedono i curatori della pagina.

Che assicurano: “Noi però non abbiamo intenzione di cedere su nessuno di questi punti e non sarà un ban a fermarci. Su tutte le nostre pagine noi continueremo a gridare per la libertà del popolo curdo, la libertà per il popolo siriano e per una nazione in cui i giovani siano trattati come persone e non come merce di scambio”.