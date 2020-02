Guerra tra Toscani e il sindaco. Ma la mostra non sarà chiusa

Il sindaco Luca Salvai ha chiesto di sospendere la mostra di Oliviero Toscani al Castello di Miradolo, ma la Fondazione Cosso ha detto no. Il famoso fotografo è finito in mezzo a una selva di polemiche dopo l’intervento alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” del 3 febbraio in cui ha detto: «Ma a chi interessa che caschi un ponte. Ma smettiamola». Una risposta shock ai conduttori che gli chiedevano della foto scattata con le sardine e Luciano Benetton, per cui ha curato diverse campagne pubblicitarie. Lo steso Benetton ieri ha preso le distanze e “scaricato” il suo direttore creativo.

