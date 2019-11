Guerra totale Gm-Fca. Fango su Marchionne: «Ha pagato tangenti»

Accuse all’ex ad: «Corruppe il sindaco per Chrysler». Contraccolpo in Borsa: timori per la fusione con Psa

È guerra aperta tra General Motors e Fca negli Stati Uniti. Gm ha lanciato al gruppo italoamericano un’accusa pesantissima: avrebbe corrotto con il pagamento di tangenti il sindacato dei metalmeccanici americani, United Auto workers (Uaw), condizionando tre trattative sul contratto del lavoro, tra il 2009 e il 2015, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio competitivo illecito. Tirando in ballo il defunto ad Sergio Marchionne. Secondo la denuncia presentata alla Corte distrettuale di Detroit dal costruttore Usa, Fca avrebbe agito con l’obiettivo di portare a termine l’operazione che Marchionne aveva rincorso per anni, cioè quella di una fusione tra i due gruppi, anche attraverso la ricerca di un appoggio da parte del sindacato. E proprio il manager scomparso nel luglio del 2018, secondo quanto affermato dai legali di Gm, sarebbe stato l’artefice dell’attività fraudolenta. Il suo obiettivo? Indebolire Gm per far cedere il suo ad, Mary Barra.

