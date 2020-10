Guerriglia in centro a Torino: il bilancio della serata

Era stata annunciata come una manifestazione di popolo contro le chiusure decise dal governo per fronteggiare la nuova ondata di Coronavirus, ma è stata una vera e propria guerriglia urbana.

Il bilancio è di una decina di feriti tra i poliziotti, un fotoreporter colpito alla testa da una bottiglia, e una decina di manifestanti fermati: sono stati arrestati due egiziani – uno maggiorenne ed uno minorenne – per il furto ai danni del negozio di Gucci e resistenza aggravata, mentre due sono stati denunciati; due italiani arrestati per resistenza aggravata ed infine un altro arresto per il tentato furto aggravato ai danni del negozio di Louis Vuitton. A questo si aggiungono cinque arresti e due denunciati dalla Digos.