GUIDA AI VACCINI. Arriva J&J ma è subito una doccia fredda

Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Nomi che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere molto bene. Nomi che fanno rima con speranza, perché i vaccini sono l’unica arma nella guerra contro la pandemia. Una conquista della nostra scienza troppo sottovalutata perché trovare un vaccino contro un nuovo virus in così poco tempo (anche se in gran parte grazie alle ricerche condotte per quello della Sars) sarebbe stato assolutamente impossibile solo fino a pochi anni fa. Un “miracolo” che ha più facce, perché i vaccini sono già numerosi e altri ne stanno arrivando. Vediamo quali sono quelli principali e le differenze tra di essi.

PFIZER BIONTECH

Vaccino a m-Rna: contiene le “istruzioni” perché le cellule della persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine Spike, che a loro volta stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. È il primo a essere stato autorizzato in Europa dai 16 anni in su. In Italia anche nelle prossime settimane sarà utilizzato solo per over 80 e pazienti deboli. Si somministra con due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra e garantisce la massima efficacia (circa 95%) a partire da una settimana dopo la seconda iniezione.

MODERNA

Il più simile al Pfizer. Anche questo è un vaccino a m-Rna e anche questo prevede due dosi ma a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. Simili anche la percentuale di efficacia (94,5%) e il fatto che la si raggiunga qualche giorno dopo la seconda iniezione. È stato il secondo a essere autorizzato in Europa ma è anche il meno diffuso: gran parte della produzione è riservata agli Usa.

ASTRAZENECA

Creato in collaborazione con l’università di Oxford, è stato il terzo a essere autorizzato in Europa. È un vaccino vettoriale: utilizza un altro virus per trasportare gli antigeni S del Sars-CoV-2 e indurre la risposta immunitaria. Anche questo prevede una doppia iniezione. Dopo qualche difficoltà in fase di sperimentazione che ne ha rallentato l’approvazione, oggi si ritiene che la seconda dose possa essere somministrata anche alcuni mesi dopo la prima. L’efficacia è minore dei due virus a m-Rna (80% circa) e anche per questo in Italia si è deciso di utilizzarlo per le categorie meno a rischio, nonostante sia stato autorizzato pure per gli over 65.

JOHNSON & JOHNSON

Domani dovrebbe essere autorizzato per gli over 18 in Europa e dovrebbe costituire la svolta. In Italia ne dovrebbero arrivare milioni di dosi che daranno il via alla vaccinazione di massa, anche se ieri è arrivata la doccia gelata: «Non garantiamo la consegna delle dosi previste in Europa» ha spiegato un funzionario europeo all’agenzia Reuters. Anche questo vaccino si basa su un adenovirus ma rispetto a quello di AstraZeneca ha il vantaggio di prevedere un’unica somministrazione. Gli studi dimostrerebbero un’efficacia dell’85% nella prevenzione delle forme più gravi della malattia.

SPUTNIK V

Il più discusso. Fabbricazione russa, al momento il suo uso non è stato autorizzato in Europa ma è già stato approvato in 38 Paesi del mondo. Viene somministrato in due dosi con un intervallo di 21 giorni. Secondo i russi ha un’efficacia del 92% ma non mancano i dubbi su come siano state condotte le sperimentazioni. Proprio ieri si è saputo che sarà prodotto anche in uno stabilimento in provincia di Monza, annuncio cui ha fatto seguito la reazione della Commissione europea: «Attualmente non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V nella strategia Ue sui vaccini».

CINESI E CUBANI

Ancora più misteriosi sono i vaccini cinesi e cubani. Addirittura 9 in tutto, 4 asiatici e 5 caraibici, di cui uno a spray nasale. Non sono autorizzati in Europa. La Cina attualmente pare avere grosse difficoltà nel vaccinare la propria sterminata popolazione ma ha annunciato l’intenzione di rifornire gratuitamente 53 Paesi del mondo. A Cuba – dove 2 vaccini sono in corso di produzione e gli altri 3 in fase di sperimentazione – si è andati pure oltre, fantasticando di pacchetti vacanza con vaccinazione inclusa. Per ora, appunto, solo un bel progetto.