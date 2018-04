Guida carro attrezzi senza patente: maxi sanzione per 31enne

Operazione degli agenti in borghese della municipale di Torino. Stamane gli uomini del Reparto Sicurezza Stradale Integrata hanno seguito un carro attrezzi “sospetto” in corso Siracusa.

Il mezzo è stato poi fermato per controlli e il conducente P.A., 31 anni, ha asserito di non essere lui a guidare poiché sprovvisto di documenti di riconoscimento al seguito.

L’uomo era già conosciuto in quanto con patente revocata dal 2014 e sanzionato l’ultima volta a novembre 2017 per guida senza patente e noto per essere uno dei “corridori” in caso di intervento per incidente.

Il 31enne è stato così sanzionato con 5mila euro di multa, mentre il veicolo ha subito un fermo amministrativo di 90 giorni.