Guida in stato di ebrezza e senza patente: investe donna e scappa.

Alle 15.45 di ieri, sabato 26 Ottobre, gli agenti della polizia municipale di Torino sono intervenuti in via Ala di Stura in seguito alla segnalazione da parte alcuni residenti: poco prima infatti una donna era stata investita da una vettura e, nel momento in cui il conducente dell’auto stava per scappare, è scattato l’allarme. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, l’uomo, 49enne di origine peruviana, è stato fermato: guidava senza patente e con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito.