Gusti genuini e senza glutine, per Natale cinque menù speciali e cestini da regalare

Si trova in via Genova 19 b a Torino

Un laboratorio gastronomico per riscoprire i gusti di una volta. Così è nati più di due anni fa CuoreSapore, un concentrato di bontà e di proposte animato dalle idee della signora Claudia. C’è lei dietro alla spesa quotidiana, che punta sempre sulla stagionalità dei prodotti, e anche dietro a tutto quelli che viene cucinato. Ma c’è sempre lei a contatto con il pubblico, perché ci mette la faccia e lo fa con orgoglio.

L’idea di partenza è quella di piatti senza glutine: «La scelta è quella di mettere in vetrina le intolleranze, fornendo finalmente la possibilità a tutti di mangiare tutto. Erroneamente si può pensare che la cucina per intolleranti o celiaci sia meno saporita, più piatta e invece non è così». Ecco perché nel suo laboratorio nascono piatti tradizionali e più ricercati, tutti all’insegna del buon gusto, dagli antipasti ai dolci, personalizzabili per tutte le occasioni.

Ma dicembre da CuoreSapore è anche il mese dei menù di Natale. Cinque diverse per proposte culinarie e per prezzo (3 senza glutine, uno senza glutine per vegetariani, uno senza glutine e senza lattosio), ideali per portare tutti a tavola senza stress. Sono tutti prenotabili entro il 15 dicembre, così come potete prenotare tanti cestini regalo dolci o salati assolutamente personalizzabili per una festa speciale.

CuoreSapore, Via Genova 19 b, Torino. Tel: 011.5856073. Orari: da lunedì a venerdì 9-13.30, 16.30-19, sabato 9-13.30, www.facebook.com/cuoresapore.it