Ha aggredito due agenti della Polfer a Porta Nuova: in carcere

Dopo le cure, le sbarre. Il giovane somalo di 20 anni che domenica sera ha aggredito due agenti della Polizia Ferroviaria servendosi di un oggetto contundente all’esterno della stazione di Porta Nuova, a Torino, è stato condotto dall’ospedale al carcere.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo affidato al magistrato Barbara Badellino in cui il ventenne è accusato di tentato omicidio e di resistenza a pubblico ufficiale. Per difendere un collega, uno degli agenti aggrediti gli ha sparato a una coscia, provocandogli lievi ferite che sono state prontamente curate in ospedale.

Lo stesso agente non risulta iscritto nel registro degli indagati. Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza hanno infatti consentito di affermare con certezza la legittimità dell’operato dell’agente, che ha mirato alla gamba dell’uomo per difendersi dall’aggressione e soprattutto per evitare guai peggiori al collega.