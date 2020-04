Ha divieto di dimora a Torino, quindi manda lo zio a comprare la droga: arrestati entrambi

Aveva con sé un panetto di hashish e, per giustificarsi, ha dichiarato “l’ho comprata per mio nipote”. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo di 30 anni e, appunto, il nipote 19enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Denunciato, inoltre, il pusher che ha venduto loro la droga.

IL FATTO

E’ accaduto lo scorso mercoledì, nel tardo pomeriggio. Il 30enne è stato controllato alla fermata dell’autobus della linea 69. Nella sua abitazione di Borgaro Torinese, inoltre, aveva della marijuana ed un bilancino di precisione, sempre di proprietà del nipote, 19enne anch’esso italiano. Il giovane aveva un divieto di dimora presso la città di Torino, motivo per il quale mandava suo zio a comprare la droga. Nella sua casa, inoltre, sono state ritrovate varie buste contenenti stupefacente. Inoltre, tramite le conversazioni Whatsapp tra i due, gli agenti hanno identificato il pusher che ha venduto la droga al 30enne, denunciandolo.