Ha la febbre: giovane torinese fermata prima dell’imbarco per la Grecia

La ragazza è stata accompagnata in ospedale dove ora sarà sottoposta a tampone per il Covid

Ha la febbre: fermata prima dell’imbarco per la Grecia. E’ successo ad Ancona dove ieri il monitoraggio messo a punto dall’Autorità di sistema portuale per prevenire la diffusione del coronavirus, ha individuato una giovane donna proveniente da Torino con una temperatura corporea superiore ai 37,5.

TEMPERATURA A 37,8

Al controllo, effettuato da un operatore all’ingresso del terminal biglietterie con un termometro laser, la ragazza, proveniente dal capoluogo piemontese, è risultata, infatti, avere una temperatura di 37,8.

RICOVERATA NELLO SCALO

Doveva imbarcarsi su un traghetto per la Grecia, ma è stata temporaneamente “fermata” e ricoverata in una delle due sale appositamente allestite nello scalo portuale anconetano per la verifica dei casi sanitari che presentano sintomi collegabili al Covid-19.

SARA’ SOTTOPOSTA A TAMPONE

Dopo un nuovo controllo della temperatura, che ha confermato il dato precedente, è stato allertato, come prevede il protocollo, il 118 che ha accompagnato la giovane torinese all’Ospedale regionale di Ancona per la necessaria verifica del tampone per il Covid-19.