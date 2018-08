Ha troppo sonno e dà vita a un goffo balletto in metro

Quest’uomo che viaggia sulla metropolitana di Sao Paulo, in Brasile, è letteralmente stremato dalla fatica e dal sonno. Fa fatica a mantenersi in piedi, rischia addirittura di cadere in due circostanze, salvandosi in extremis dal ruzzolone.

Certo, il movimento e l’ondeggiare del treno sono micidiali. La stanchezza, poi, deve essere davvero tanta. Eppure l’uomo, con il suo goffo balletto, diventa la principale attrazione per i viaggiatori.

Gli autori del video ridono di gusto di fronte allo “spettacolo”. Altri stanno lì a fissare l’uomo, increduli e infastiditi. La domanda però è inevitabile: un’anima pia che gli offrisse di accomodarsi al suo posto per riposare comodamente proprio non c’era, su quel treno?