Hai cominciato tu

li. Anzi, le liti in vecchiaia sono persino più frequenti che in gioventù, quando i ruoli alfa e beta erano più definiti, e a spegnerle bastava il pompiere materasso.

Le liti dei vecchi scoppiano quasi sempre per cazzate (una risposta sgarbata, un gesto sbagliato) che atterrano sulle piste della cronica depressione senile, asfaltate di nervi tesi. Ma come si litiga bene! E’ quasi un grattarsi la schiena a vicenda. Liberi da ricatti sessuali e armati della tipica impudicizia degli anziani, si dicono cose un tempo non osabili. E come ci si colpisce a fondo! Una vita passata insieme fa conoscere bene i punti deboli dell’avversario, le frasi che gli fan saltare i nervi, le accuse che lo mandano in bestia.

Urla. Insulti. Minacce. Ma si è troppo stanchi e avari per tirarsi roba addosso o romperla per terra: la roba costa. Poi tutto passa, come nei temporali estivi, e inizia la fase del ‘silenzio con muso’. A volte uno dei due esce senza dire dove va, così, come per mimare quel che potrebbe fare ben più definitivamente. Al ritorno il mutismo prosegue, ma sempre meno convinto, finché la routine quotidiana lo scioglie.

Basta un commento alla Tv, o a un cibo in tavola. Una piccola attenzione, un normale aiuto pratico. L’affetto ha la meglio, come fra compagni di un lungo viaggio ormai quasi all’arrivo. Dalla stanza degli ospiti lei torna al lettone. Dal calcio in salone lui torna a Montalbano in tinello. E lì ti accorgi che dopo una certa età litigare è quasi come fare l’amore in modo differente.

collino@cronacaqui.it