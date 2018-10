Hair Fashion – Destrezza e fantasia per i vostri capelli

Per diversi anni Katia Sabatino ha lavorato al fianco della madre imparando tutti i segreti del mestiere e frequentando master prestigiosi, alcuni dei quali in Inghilterra. Nel 2011 ha deciso di mettersi in proprio ed è nato Hair Fashion in via Torino 84/A: un salone di bellezza nel quale si occupa indistintamente di donne e uomini forte di una tecnica affidabilissima:

«Faccio almeno quattro o cinque corsi di aggiornamento l’anno per tenermi sempre al passo sulle ultime tendenze e utilizzo soltanto prodotti biologici e biodegradabili, ho grande attenzione per i clienti e per l’ambiente».

Tante proposte e tipologie di taglio, colorazioni, shatush, extension, ma anche i dread (tipici dei rasta) sono il pane quotidiano per Katia che si occupa allo stesso tempo anche delle spose, seguendole anche a casa. Hair Fashion apre da martedì a sabato con orario 8.30-18.

Contatti: 388.3769170.