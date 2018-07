HAIR FITNESS, COSÌ ALLENATE LA VOSTRA TESTA PER UN TAGLIO PERSONALIZZATO

Ecco come avere cute e capelli sani e in forma

Il mondo dei capelli è in naturale, costante evoluzione da sempre e mai nessuno aveva pensato ad una vera e propria “palestra”, quella che oggi è “Hair Fitness Capelli in forma” in via Ilarione Petitti 16//B a Torino. L’idea è venuta a Gabriella Negro, stilista da decenni e da anni ha compreso l’importanza di preporre all’azione stilistica vera e propria (l’acconciatura), l’allenamento della cute a base di ossigenoterapia, massaggi e olii essenziali, per avere cute e capelli sani e in forma.

«Il salone che ho gestito dal ’97 (Clan Capelli), ora è diventato Hair Fitness (marchio registrato).

La filosofia adottata è da sempre di occuparmi di benessere della cute e bellezza dei capelli attraverso le mani e i trattamenti, così da rendere possibile un taglio, un colore o una piega di bellezza impeccabili.

“Ho ascoltato i miei Clienti più fedeli, ai quali sono molto grata, che mi hanno confermato di essere nella giusta direzione perchè i risultati ottenuti nel tempo attraverso i trattamenti hanno donato loro capelli sani, sono molti coloro che si sono accostati alle mie consulenze con soddisfazione ».

Il cliente alla prima consulenza effettua un check-up per stabilire con quale programma allenare la cute, proprio come in una vera palestra, mentre i clienti si rilassano gli allenatori si prendono cura del risultato. Un’ esperienza da vivere!Il primo trattamento di prova è gratuito.

Il resto lo fa la conoscenza stilistica di Gabriella e del suo staff che è in continuo aggiornamento.

Inoltre, a maggiore garanzia dei clienti (sia donne sia uomini), nella filosofia rientra la costante ricerca di marchi garantiti, tutti gli strumenti sono trattati con “l’isola dell’igiene” e le spugne sono sottoposte al fresco di bucato. Hair Fitness è aperto lunedì dalle 13.30 alle 18, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, giovedì dalle 12 alle 21 (in inverno no lunedì). Contatti: 011.6638847.