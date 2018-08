Hakuna Matata – Bellezza e coccole a prezzi scontati per i nostri lettori

Raffaella Di Tria si è sempre occupata della bellezza e della salute dei suoi clienti e da un anno ha aperto un nuovo centro estetico a Torino: così è nato Hakuna Matata in via Urbino 36, nel quale mette a disposizione la sua professionalità e preparazione specifica: trattamenti manuali e con diversi macchinari per donne e uomini, massaggi (solo al femminile), manicure, pedicure, anti-age, scrub e tutto quanto può rendere più giovane e tonica la pelle, ma anche solarium.

«Mi affido soltanto a prodotti italiani, come quelli Mesauda, e i miei sono prezzi assolutamente concorrenziali. Inoltre ogni martedì la doccia solare costa solo 8 euro, abbiamo promozioni tutto l’anno e per i lettori di CronacaQui Torino il primo trattamento sarà scontato del 25%».

Hakuna Matata, che riceve solo su appuntamento, è aperto da martedì a sabato con orario 9.30-19.

Contatti: 347.5602112.