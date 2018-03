Halili cercava lupi solitari per compiere attentati. Il questore: “Dovevamo intervenire subito”

Messina e il capo della Digos Ambra: "Stava studiando come preparare il camion per eventuali attacchi"

L’intervento della polizia è stato immediato. Perché il rischio attentato era davvero dietro l’angolo. “Siamo intervenuti senza indugio” ha spiegato il questore di Torino, Francesco Messina, in merito all’arresto del 23enne di origine marocchina ma naturalizzato italiano, Halili Elmahdi.

“Sì, poteva compiere delitti. Per questo motivo abbiamo agito subito”. Messina rivela che Halili ha avuto “un’escalation nel suo percorso. Cercava lupi solitari per compiere azioni terroristiche. E stata anche studiando come usare il coltello e su come preparare il camion per eventuali attentati”.

Il pericolo, dunque, era concreto. Anche perché il giovane seguace dell’Isis aveva già incontrato alcuni di questi lupi solitari. “Non potevamo permettere che individuasse l’obiettivo da colpire” aggiungono Messina e il capo della Digos Carlo Ambra.

Gli incontri avvenivano tra Torino e provincia. Alcuni dei soggetti in questione erano già noti alle forze dell’ordine, “soggetti violenti e potenzialmente adatti a compiere attentati: italiani convertiti all’Islam e stranieri”.