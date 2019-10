C’è tempo anche per lo svago in casa Juve dopo la vittoria al cardiopalma contro il Genoa: oggi è Halloween e ci ha pensato CR7 ad aprire i festeggiamenti. Travestimento da pagliaccio e risate a non finire alla Continassa, il tutto testimoniato da un video pubblicato dallo stesso portoghese su Instagram. Tante le reazioni divertite, dai compagni di squadra fino alla fidanzata Georgina e, come sempre, like a non finire.

Visualizza questo post su Instagram Happy Halloween everyone 🎃👻 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 31 Ott 2019 alle ore 5:09 PDT