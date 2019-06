“Hamburg” vince il Campiello: «Sono felice, ho urlato di gioia»

Il primo a complimentarsi con lui è stato il direttore editoriale de Il Saggiatore, la casa editrice milanese che con lungimiranza ha messo sugli scaffali delle librerie italiane “Hamburg”, l’opera prima dello scrittore torinese, classe 1982, nato a Heidelberg, Marco Lupo. Ed è proprio nella sezione “Opera prima” che il giovane libraio della Luxemburg si è aggiudicato ieri il prestigioso Premio Campiello. Un riconoscimento importantissimo che porta in alto il nome di Torino nel mondo della letteratura che conta. Quella spessa, imponente, proprio così come la storia di “Hamburg”, un viaggio a ritroso nella seconda Guerra Mondiale tra le macerie, “sabbia del tempo scomparso”, appunto dell’Amburgo 1943, delle sue persone, volti anonimi ma indelebili per la storia.

Volti e fatti che le hanno valso il Campiello, come lo ha saputo?

«L’ho saputo poco fa, in diretta (ieri, ndr) ero sul treno per Cefalù – racconta Marco raggiunto da CronacaQui a pochi minuti dalla notizia – io e la mia compagna, cui ho dedicato il libro, siamo in Sicilia perché domenica l’ho presentato proprio qui. È stato un colpo al cuore, mi sono collegato in streaming e quando ho visto il nome del libro mi sono messo a urlare come un pazzo».

Pensava di vincere?

«Ero molto combattuto perché i premi letterari italiani non sempre beneficiano la qualità della letteratura, sono felice per me e per lo stile con cui ho deciso di scrivere questo libro».

Quanto lavoro c’è dietro “Hamburg”?

«È stato molto faticoso raccogliere il materiale necessario, creare il racconto nella mia mente e poi costruirlo. Non posso raccontare vite che non conosco, esperienze che non ho vissuto, ma l’ho fatto studiando i documenti e poi ricostruendo la storia di uomini marginali ma fondamentali nella storia».

Di una Germania che spesso non vuole essere ricordata.

«Sì, è un tabù parlare di una Germania rasa al suolo. Mi sono spesso chiesto se avrebbe potuto toccare le corde dei giurati».

Le ha toccate… Come cambierà la sua vita adesso?

«La mia vita come scrittore non cambierà, ho avuto un riconoscimento, una conferma che quello che sto facendo è giusto. È il primo mattone posato, in un paese in cui la lettura è in grave crisi. Ringrazio anche gli scrittori che mi hanno preceduto. Per il resto continuerò a scrivere e a lavorare come prima alla Luxemburg».