Hannah Polites, “l’ambasciatrice” della salute dispensa consigli e ammalia i followers

La modella australiana è una delle più seguite sui social media. In particolare su Instagram dove vanta oltre un milione e 300mila fan

Top model, salutista e…neo mamma. Hannah Polites, modella australiana di 29 anni, è diventata una delle ragazze più seguite sui social media. In particolare su Instagram dove la sexy “aussie” può vantare la bellezza di un milione e 300mila followers! E dove i suoi scatti col pancione, hanno fatto faville. La bella Hannah dispensa consigli, parla di ricette e non solo. Le piace essere definita una sorta di “ambasciatrice della salute”. E intanto i fan aumentano di giorno in giorno. Ci sarà un motivo? Guardate e giudicate voi…