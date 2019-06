Hanno inventato il caldo

Meno male che c’è stata l’esplosione pilotata del ponte Morandi a tenere la testa dei Tg, seguita dai tira e molla sulla Sea Watch, se no ci toccavano ancora i soliti servizioni sul caldo, con la gente a bagno nelle fontane e la tiritera sul clima impazzito. Morti qui, malori là, attenti che dura ancora, ecco l’esperto che vi dice come fare per non soccombere.

Eppure qui a Torino, l’altro ieri alle 13, nel giorno dell’annunciato “picco di calore africano” c’erano 34,1 gradi, venticello, umidità al 52%. In altri tempi l’avrebbero definito un giugno trionfante. Record? Ma va là, siamo sotto la media del 1858, quando non c’erano ancora auto né industrie.

Sì, fa un pò più caldo della media stagionale, ma chi l’ha detto che le stagioni debbano sempre essere perfette, sempre in media, sempre piacevoli? E poi l’afa è un’altra cosa. È aria immobile, cappa di cielo biancastro, umidità oltre il 70%. Ma vallo a spiegare alla gente. Tutti non fanno che ripetersi “che caldo, che caldo” perché lo dice la Tv, e a forza di ripeterlo si convincono.

Però, siccome anche il benessere si nutre d’autosuggestione come il suo contrario, perché non sottolineare i vantaggi del caldo, invece dei disagi? Niente bollette del riscaldamento. Lunghe chiacchierate notturne. Docce aspettate come orgasmi. La comodità dell’abbigliamento, specie oggi che regna dappertutto il casual: due straccetti e sei pronto, al mattino. E il fresco di certi angoli in casa, sui balconi, nei giardini. La poca fame, che coi sudori diurni aiuta a rientrare nel peso (problema ormai comune a quasi tutti). C’è un sacco di gente che paga delle cifre, d’inverno, per far la sauna. Questa, ragazzi, è gratis.

