Harry e Meghan all’altare con William

Smaltita l’euforia per la nascita del piccolo Louis che l’ha reso padre per la terza volta, il principe William è pronto per dismettere in pubblico i panni del capofamiglia e indossare quelli del testimone. Sarà lui infatti al fianco di suo fratello Harry in occasione del matrimonio con Meghan Markle del prossimo 19 maggio. «Onorato e pronto ad assistere suo fratello», hanno fatto sapere da Kensington Palace confermando quella che sembrava una scelta scontata, anche perché il ruolo si era invertito sette anni fa in occasione della nozze del futuro re britannico con Kate Middleton.

Ma non è questa l’unica novità sulla cerimonia in assoluto più attesa dell’anno. Harry e Meghan Markle, infatti, hanno scelto i musicisti che si esibiranno durante la loro cerimonia nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor: toccherà a James Vivian, direttore musicale della cappella, impostare e condurre tutte le note nel giorno del matrimonio. A cantare sarà il coro della cappella, che comprende 23 ragazzi della St George’s School e 12 apprendisti. Ma alle nozze sarà presente anche Sheku Kanneh-Mason, violoncellista 19enne che ha vinto l’edizione 2016 del premio Bbc “Young musician”.

E intanto i futuri sposi si stanno preparando. Indiscrezioni vogliono che le sarte abbiano dovuto prendere già sette volte le misure dell’abito di nozze di Meghan Markle che negli ultimi mesi si è messa a dieta ferrea per non sfigurare e nella sua scelta ha coinvolto anche il futuro marito. Così avrebbe impostato anche per lui un nuovo regime alimentare: vietati hamburger, patatine fritte, pizza e carboidrati in generale, tanto cari a Harry e spazio a tavola per piatti a base di quinoa e verdure. Inoltre Meghan non mangia carne, ma solo pesce (occasionalmente si concede anche un bicchiere di vino e un gelato), e si dedica spesso a sedute di yoga e pilates, facendo anche jogging nel parco di Kensington Palace, proprio come Lady D.

Infine sembra certo che dopo la fastosa cerimonia, che andrà avanti a suon di musica tutta la notte con il ricevimento, la coppia volerà in Namibia per una luna di miele tra safari e location da fiaba. I due avrebbero scelto di fare base all’Hoanib Valley Camp, una struttura con sei tende extralusso comunque differente dal classico resort vacanziero. Non una grossa sorpresa, ché Harry e Meghan hanno un legame profondo con l’Africa, come dimostra anche una delle pietre che fanno bella mostra nell’anello di fidanzamento dell’attrice. L’amore si cementa anche così.