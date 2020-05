Hashish e marijuana in cantina, stanza da letto e in balcone: arrestato 41enne

Blitz della polizia in un appartamento di via delle Pervinche: fermato spacciatore con precedenti

Sabato pomeriggio gli agenti di polizia delle Pegaso hanno sottoposto a controlli un cittadino italiano di 41 anni presso la propria abitazione in un condominio di via delle Pervinche, in seguito a una segnalazione in merito a una possibile attività di spaccio.

L’uomo era nel cortile e, alla vista degli agenti, si è mostrato palesemente agitato. Dopo poco, ha ammesso di aver occultato droga nella cantina, dove erano riposti su uno scaffale diversi sacchetti in cellophane e un barattolo in vetro, al cui interno erano conservati oltre 80 grammi di marijuana.

Ritrovati nel locale anche una bilancia elettronica, un bilancino di precisione e una centrifuga manuale, utilizzata per raffinare le foglie di marijuana ed estrarre la sostanza stupefacente.

Nella stanza da letto è stato trovato un barattolo contenente nove “datteri” di hashish per un peso di circa 90 grammi. Sul balcone dell’appartamento scoperte invece cinque piantine di marijuana e una scatola contenente alcuni semi della stessa sostanza stupefacente.

Per il 41enne, con precedenti specifici di polizia, sono scattate nuovamente le manette. L’accusa formulata nei suoi confronti è stata quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.