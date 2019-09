Hashish nascosto nei pantaloncini e negli slip: fermato 26enne

Il giovane, con diversi precedenti a carico, arrestato in seguito a un controllo in via Cravero

Un giovane di 26 anni, di nazionalità italiana e con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti di polizia della squadra volante perché accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sabato pomeriggio, poco prima delle 18 in via Cravero, gli agenti hanno fermato per un controllo l’uomo, a seguito del quale è emerso che era in possesso di una novantina di grammi di hashish, in parte occultato nei pantaloncini e parte negli slip.

Il giovane è stato sottoposto a fermo.