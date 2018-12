Tutti benefici della canapa, questo “magico” prodotto della nostra terra di cui l’Italia nei primi del 900 fu fra le più grandi produttrici al mondo, si possono trovare all’Hemp H&H, il negozio di corso Vittorio, vero bazar del benessere. Sì perché i prodotti a base di canapa sono davvero un tesoro per chi desidera affidarsi ai prodotti naturali. Antiossidante, antidepressiva, ansiolitica, ottima contro l’insonnia, antinfiammatoria, efficace per la cura della pelle, la canapa in tutte le sue forme si trova proprio da Hemp H&H, il franchising che sta spopolando a Torino ricco di idee regalo per Il Natale. «Abbiamo oggetti, creme, olii, tisane e tanto altro», spiegano, infatti, i titolari Nunzio e Stefano, ai quali, oltre la professionalità, non manca la cortesia e la predisposizione ad ascoltare i problemi dei clienti. La loro canapa ha una bassa percentuale di THC e un’alta percentuale di CBD che garantisce la conservazione delle azioni benefiche di questo importante prodotto naturale.

Indirizzo: corso Vittorio 119/B,

Telefono: 351.9014007.

Orario: 9-13; 15,30-19,30 (aperto domenica 23 e lunedì 24).

Facebook & Instagram: Hemp.Vittorio