Modella e attrice, ammiriamola in questa photogallery tratta dal suo profilo Instagram

Bella e sexy: Hiba Abouk è nata a Madrid ma è di origini tunisine. Modella, è anche un’attrice famosa in Spagna dove ha recitato in numerose serie tv. Nella vita è la compagna di Achraf Hakimi, neo acquisto dell’Inter. Ammiriamola in questa photogallery tratta dal suo profilo Instagram…