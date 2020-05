Higuain verso Torino. Dybala chiama Pogba

Meno due, intesi per i calciatori stranieri che mancano ancora all’appello in casa Juventus per poter esporre il cartello fuori dalla “Continassa” con su scritto “al completo”. Stiamo parlando di Adrien Rabiot e del Pipita Higuain, sì perché ieri sono rientrati con un jet privato anche i brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa. Manca Rabiot, dicevamo, e il Pipita Higuain, il calciatore più atteso in casa Juventus, dopo Cristiano Ronaldo, già tornato alla base assieme a tutta la famiglia lunedì sera e che ieri dopo un paio di giorni di latitanza, è rispuntato sui social disteso sul divano di casa assieme ai suoi figli. L’argentino, invece, definito nei giorni scorsi dal direttore dell’area sportiva Fabio Paratici «ragazzo molto sensibile» – riferito all’emergenza sanitaria e alla malattia di mamma Cindy – rientrerà sotto la Mole nel fine settimana, per concludere il campionato e soprattutto per onorare gli impegni sottoscritti firmando un contratto con la società bianconera, contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

