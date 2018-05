L’INTERVISTA. «Ho pagato 88 euro e conosco i miei diritti» L’anziana accusa l’idraulico: «Lui mi ha anche spinta»

Giuseppina Conrotto non sembra per nulla turbata per le accuse che le sono state rivolte e attacca: «Ho fatto la parrucchiera per una vita e ho sempre rilasciato ricevute a tutte le mie clienti. Le tasse le ho sempre pagate. È un mio diritto chiedere all’idraulico la fattura per il lavoro svolto a casa mia».

Un diritto indiscutibile, ma di fronte al rifiuto dell’artigiano di compilare la ricevuta di 88 euro, la signorina Pina, 75 anni, non ci ha più visto. «Gli ho detto, guardi signor Piovano, lei da questa casa non esce fino a quando non mi consegna la fattura. Io i soldi li ho dati, ora tocca a lei».

Imprecando, l’uomo ha tentato di guadagnare l’uscita del piccolo appartamento di via Massa a Chieri dove la pensionata si è trasferita da neppure un mese, ma la donna lo ha preceduto. «Certo – spiega Pina – sono uscita prima io e l’ho chiuso in casa, anche perché, nel tentativo di andarsene, il signor Piovano mi ha spinta. Insomma, mi ha messo le mani addosso e quasi cadevo per terra». L’ex parrucchiera da dietro la porta ha poi risposto a tono alle bestemmie dell’idraulico: «Mi passi da sotto la porta la ricevuta e io la farò tornare a casa». Richiesta che non è stata esaudita e allora la donna ha chiamato i carabinieri: «Non direttamente – spiega -, ho telefonato a mia sorella e le ho chiesto di avvertire la caserma. Io ho fiducia nell’Arma e pensavo d’aver colto sul fatto una persona che non vuole pagare le tasse».

Purtroppo per l’attempata, ma ancora arzilla signorina, le cose sono andate in modo diverso. «Mi hanno denunciato – dice – per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ma le sembra possibile? Ora mi dovrò anche rivolgere ad un legale, ma rifarei ciò che ho fatto: avevo tutti i diritti di chiedere la fattura e di fronte a quello spintone ho pensato bene che era meglio chiuderlo in casa in attesa dei carabinieri». Liberato dai militari, il lattoniere ha rilasciato alla signorina un foglio scritto con calligrafia incerta dove sono elencati i lavori eseguiti e il denaro ricevuto: «Ma le sembra questa una ricevuta?», spiega la donna mostrando la carta mentre sale in auto per recarsi da un avvocato. Le sue rimostranze non finiscono qui: «Tre giorni fa – ricorda – ho chiamato l’idraulico perché mi collegasse lo scaldabagno e mi riparasse la vaschetta del water. Ha fatto il lavoro a metà, poi ha detto che avrebbe terminato il giorno successivo, ma non si è visto. È tornato giovedì pomeriggio e ha preteso il denaro, ma il lavoro non lo ha completato. Per non stare a discutere io l’ho pagato, anche perché i materiali erano nuovi, ma ora mi toccherà cercare un altro lattoniere che ultimi i le riparazioni». Trovarlo un altro idraulico… «Mi rendo contro che sarà un po’ complicato. Ho un paio di nominativi, ma prima di farli venire dirò loro che esigo una regolare ricevuta fiscale, altrimenti non se ne fa nulla. Anche a costo di restare settimane con la vaschetta che non funziona».

Giuseppina Conrotto saluta e sale in auto, ma prima accetta la fotografia di rito: «Però me la faccia vedere. Perché se finisce sul giornale voglio fare bella figura, magari qualcuno la vede – ironizza – e ricevo una proposta di matrimonio. Anche un idraulico va bene, purché faccia le ricevute e paghi le tasse. Che sia una persona onesta. Chiedo troppo? Forse per questo sono ancora signorina».